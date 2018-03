Laurel & Hardy Fanclub lädt ein

Zu einem wie immer vergnüglichen und informativen Abend mit Freunden und einem ganz aktuellen „Fundstück“ von Stan & Ollie, lädt der Laurel & Hardy Fanclub Darmstadt am Samstag (17. März 2018), um 18:30 Uhr, ins Gemeindehaus der Michaelsgemeinde, in der Frauenstraße 6, in Darmstadt ein.

Gesprochen wird über Vergangenes… Verschollenes… und Verrücktes…. Die Gäste erwartet wie immer ein interessantes und unterhaltsames Programm mit viel Witz und Humor.