Griesheim: 53-Jähriger ins Gesicht geschlagen

Ein 53 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist am Sonntagabend (11.03.18) von mehreren Personen aus einer Gruppe heraus auf offener Straße angegriffen und in das Gesicht geschlagen worden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde noch am Tatort ärztlich versorgt. Der Vorfall soll sich laut Zeugen gegen 20 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße ereignet haben. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach steht mit der Flucht der Kriminellen ein weißer Opel Kombi und ein schwarzer Audi A4, versehen mit ausländischen Kennzeichen, in Verbindung. Die Griesheimer Ermittlungsgruppe ist mit diesem Fall betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06155/83850).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen