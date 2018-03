Mehrere Einsätze der Feuerwehr Darmstadt

Die Nacht von Samstag auf Sonntag (11.03.18) gestaltete sich erneut ereignisreich für die Feuerwehr Darmstadt. Zunächst brannte gegen 22:00 eine größere Müllpresse in der Schloßgartenstraße. Die Presse musste vor Ort komplett entleert werden um an alle Glutnester zu gelangen. Um 23:16 wurde die Feuerwehr auf die BAB 5 zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen. Die Unfallstelle befand sich im Übergang BAB 672 auf die BAB 5. Der PKW war durch ungeklärte Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Durch das Unfallgeschehen wurde es erforderlich, den Insassen mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeuginneren zu befreien. Nach 20 Minuten konnte die technische Rettung abgeschlossen werden und die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Darmstadt der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie die Autobahnpolizei. Zur Verstärkung der Einsatzkräfte und aufgrund mehrerer kleiner Parallelereignisse wurde beim Ausrücken auf die Autobahn die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt alarmiert. Diese besetzte die Feuerwache mit insgesamt 37 Kollegen. 3 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen den Einsatz in der Schloßgartenstraße. Gegen 00:30 konnte die die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr aufgelöst werden.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt