„Earth Hour“ – Wissenschaftsstadt Darmstadt ruft zum Mitmachen bei weltweiter Klimaschutzaktion auf

Umweltdezernentin Barbara Akdeniz ruft die Darmstädter Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der weltweiten Klimaschutzaktion ‚Earth Hour‘ am 24. März 2018 zum Mitmachen auf. Bei der ‚Earth Hour‘ handelt es sich um eine globale Gemeinschaftsaktion, bei der Millionen von Menschen für eine Stunde von 20.30 bis 21.30 Uhr ihr Licht ausschalten um Energie zu sparen. Unzählige Gebäude und Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken dann 60 Minuten lang im Dunkeln. Ein globales Zeichen für den Schutz unseres Planeten. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird sich u.a. mit dem Abschalten der Bestrahlung des Hochzeitturmes an der Earth Hour 2018 beteiligen.

„Die Earth Hour ist eine einfache Idee, die jedoch weltweit für Aufsehen sorgt und eines der wichtigsten Themen der Zeit, den Klimaschutz, einmal mehr in unser Bewusstsein rückt. Aus diesem Grund geht Darmstadt in diesem Jahr wieder mit gutem Beispiel voran und wird in dieser Zeit Teile der Beleuchtung ausstellen. Laut Berechnungen des Öko-Instituts können deutschlandweit rund 343 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn rund 50 Prozent aller deutschen Haushalte nur fünf Minuten das Licht ausschalten. Eine einfache Handlung mit großer Wirkung. Lassen Sie uns gemeinsam mit der Teilnahme an der Earth Hour 2018 für genau diese einfachen Handlungen, die einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, werben“, ruft Barbara Akdeniz alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und Vereine der Stadt auf.

Im Rahmen der Kampagne informiert die Wissenschaftsstadt Darmstadt die Bürgerinnen und Bürger am 24. März 2018 außerdem von 14 bis 16 Uhr auf dem Luisenplatz rund um das Thema ‚Earth Hour‘. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich auf http://www.wwf.de/earthhour oder per Mail unter www.klimaschutz [at] darmstadt.de beim Umweltamt der Stadt informieren. Zusätzlich gibt es auf der Website des WWF eine Übersicht der teilnehmenden Städte, Unternehmen und Informationen rund um das Thema Klimaschutz.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt