Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet wieder attraktive Sommerjobs in Darmstadts Freibädern

Der Eigenbetrieb Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht auch für 2018 wieder Aushilfsrettungs- und Reinigungskräfte sowie zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe für den Einsatz in den Freibädern der Wissenschaftsstadt Darmstadt. In der Sommersaison sind am Großen Woog, im Eberstädter Mühltalbad, im DSW-Freibad und im Arheilger Mühlchen vom 02. Mai bis 30. September mehrere Halbtagsstellen und wenige Ganztagsstellen offen. Die Aushilfsrettungskräfte brauchen dazu das aktuelle Rettungsschwimmabzeichen der DLRG (mindestens Silber), einen gültigen Erste-Hilfe-Lehrgang über einen Tag (9 Stunden), beides darf nicht älter als 2 Jahre sein. Ebenfalls ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis Voraussetzung. Die Reinigungskräfte benötigen kein Rettungsschwimmabzeichen.

„Gerade für Studentinnen und Studenten mit sportlichen Ambitionen ist das ein tolles Angebot, sich in der Sommersaison etwas dazu zu verdienen“, erläutert Sportdezernent Rafael Reißer. „Wer sich jetzt schnellstens bewirbt, hat gute Chancen auf einen attraktiven Sommer-Job zu guten Konditionen. Und auch wenn die fachlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind, ist eine Bewerbung trotzdem möglich. Denn Bewerber, die ansonsten für die Stelle geeignet erscheinen und einen Arbeitsvertrag erhalten, können den jeweiligen Kurs noch bis April nachholen. Das Rettungsschwimmabzeichen kann bei verschiedenen Organisationen zum Beispiel der DLRG abgelegt werden. Die Kosten für beide Kurse werden bei erstmaliger Einstellung vom Eigenbetrieb Bäder übernommen“, so Reißer.

Die Arbeitszeit umfasst beim Teilzeitjob 19,5 Stunden pro Woche und beinhaltet in der Regel drei Arbeitstage im wechselnden Früh- und Spätschichtbetrieb (6 bis 13 Uhr, 13 bis 20 Uhr). Die Verdienstmöglichkeiten liegen beim Teilzeitjob monatlich bei rund 1.054 Euro und beim Vollzeitjob bei etwa 2.109 Euro. Eine Einstellung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (13 Einsätze in drei Monaten) ist ebenfalls möglich.

Interessierte bekommen weitere Auskünfte beim Eigenbetrieb Bäder, Frau Brachmann, Telefon 06151-132977, vormittags zwischen 8.45 und 13.45 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt