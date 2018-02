Eberstadt: Polizei sucht nach vermisster 16- Jährigen

Die Polizei in Darmstadt ist derzeit auf der Suche nach der 16- jährigen Thi Tuyet Nhung Nguyen. Das Mädchen aus dem Stadtteil Eberstadt wurde zuletzt am Sonntag (25.02.18) gegen 12 Uhr in der Heidelberger Landstraße gesehen. Wohin sie unterwegs sein könnte, ist nicht bekannt. Thi Tuyet Nhung Ngyuen ist circa 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat mittellange dunkle, glatte Haare, braune Augen und insgesamt ein asiatisches Erscheinungsbild. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Winterjacke und einer hellblauen Jeans. Um den Hals trug sie einen schwarz-weiß-karierten Schal. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen noch ohne Erfolg. Zeugen, die die Beschriebene gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (06151/969-0 oder den Notruf 110).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen