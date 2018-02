Mit viel Herz und Leidenschaft erkämpften sich der SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag (25.02.18) in Unterzahl gegen den 1. FC Heidenheim ein 1:1 (0:1). Joevin Jomnes belohnte den dezimierten SV 98 mit seinem Treffer für einen leidenschaftlichen Auftritt am Bölle. Zum ausführlichen Spielbericht…