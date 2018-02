Linie KU: Haltestelle „Roßdörfer Platz“ Richtung TU-Lichtwiese verlegt

Wegen Bauarbeiten in der Roßdörfer Straße fährt die Linie KU von Montag (12.02.) an bis einschließlich 24. Februar 2018 in Fahrtrichtung TU-Lichtwiese eine Umleitung. An der Haltestelle „Roßdörfer Platz“ halten die Busse in diesem Zeitraum am Haltepunkt der Straßenbahnlinien 2 und 9 Richtung Böllenfalltor.