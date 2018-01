Einbruch in Brauerei – Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht zu Samstag (20.01.18) sind unbekannte Täter in der Nieder-Ramstädter-Straße in eine Brauerei eingestiegen. In der Zeit zwischen circa 1 Uhr und 9 Uhr, haben die Kriminellen ein Seitenfenster aufgehebelt und gelangten so in die Büroräume des Gebäudes. Ob die Diebe fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Darmstadt hat den Fall übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen