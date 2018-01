Schwimmsportveranstaltung Swim and Run in der Traglufthalle am Nordbad

Die Triathlon-Abteilung des Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club 1912 e.V. (DSW) richtet am Sonntag ( 28.01.18) die Schwimmsportveranstaltung Swim + Run in der Traglufthalle am Nordbad aus.

Zur beliebten regionalen Lauf- und Schwimmsportveranstaltung werden etwa 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon etwa 200 Schüler und Schülerinnen ab 10 Jahren bis hin zu Junioren erwartet.

Bürgermeister Reißer freut sich, dass der DSW den Athleten einen attraktiven Wettbewerb anbietet und Darmstadt für diese Lauf- und Schwimmveranstaltung Gastgeber sein darf. Gleichzeitig bittet er um Verständnis, dass das Nordbad/Traglufthalle an diesem Tag für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen bleibt. Besucher des Wettkampfes sind selbstverständlich willkommen.

Das Bezirksbad Bessungen steht an diesem Tag von 8 bis 15 Uhr alternativ für den Badebetrieb zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt