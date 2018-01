Immer der Nase nach – Polizei stellt Drogen sicher

Im Rahmen anderer Ermittlungen in einem Haus in der Darmstädter Soderstraße konnte eine Streife des Ersten Polizeireviers am Donnerstagabend (11.01.2018) starken Marihuanageruch wahrnehmen. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Verursacher und wurden schnell in der Wohnung eines 36-jährigen Mannes fündig. In seiner Wohnung fanden die Beamten drei Cannabispflanzen, zirka 50 Gramm Marihuana und eine Apparatur zum Anbau von Marihuana. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handels von Marihuana. Er musste die Polizisten begleiten und eine erkennungsdienstliche Maßnahme über sich ergehen lassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Rauschgiftkommissariat (K34) übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen