Brennender Sperrmüll – Polizei sucht Zeugen

In der Wilhelm-Leuschner-Straße in Darmstadt kam es Donnerstagnacht (11.01.2018) gegen 1 Uhr zu einem Brand von Sperrmüll. Das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Der Brand wurde zügig gelöscht. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Hausfassade, sowie ein geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Derzeit schließen die Ermittler des Kommissariats K 10 der Kriminalpolizei Darmstadt eine Brandstiftung nicht aus. Es werden Zeugen gesucht, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/ 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen