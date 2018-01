Gewehrt und in die Flucht geschlagen – Krimineller macht keine Beute – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang noch unbekannter Täter ergriff nach einem versuchten Raubüberfall am späten Dienstagabend (02.01.18) ohne Beute die Flucht. Gegen 23 Uhr hatte es der Kriminelle auf eine 51-Jährige in der Darmstädter Bismarckstraße abgesehen. Er versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau setzte sich aber zur Wehr und rief um Hilfe. Als sie auf den Täter einschlug, ließ dieser von ihr ab und rannte in Richtung Hauptbahnhof davon.

Der Fliehende war etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Laut Zeugenaussage hatte er eine mitteleuropäische Erscheinung, dunkle Haare und sprach Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke mit Fellkapuze, zudem hatte er einen weißen Regenschirm und eine Tasche dabei. Zeugen, die den Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 beim Kommissariat 35 der Darmstädter Kripo zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen