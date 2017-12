Wasserschaden in der Wilhelm-Hauff-Schule

Eher zufällig wurde am Samstag (30. Dezember 2017), gegen Mittag, ein Wasserschaden in der Eberstädter Wilhelm-Hauff-Schule durch die Schulleitung entdeckt. Die Berufsfeuerwehr war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort und beseitigte das in drei Klassenräume eingedrungene Wasser. Um weitere Schäden zu vermeiden, reinigte die Feuerwehr auch mehrere Regenwassereinläufe auf dem Dach. So konnte das Wasser, das nach den starken Niederschlägen des Vormittags an manchen Stellen noch bis zu zehn Zentimetern hoch stand, abfließen. Über die entstandenen Schäden am Gebäude und am Mobiliar kann zur Zeit keine Schätzung abgegeben werden. Das städtische Immobilienmanagement wurde informiert. Ob der Wasserschaden Auswirkungen auf den Schulbetrieb nach den Ferien haben wird, lässt sich erst in den ersten Wochen des neuen Jahres bewerten.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt