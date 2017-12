Ergänzungsmeldung – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3303

Nach dem schweren Verkehrsunfall an Heiligabend (24.12.2017) auf der Landesstraße 3303 zwischen Pfungstadt und Seeheim (wir haben berichtet), sucht die Polizei einen sehr wichtigen Zeugen. Der unbeteiligte Fahrer eines schwarzen BMW-Kombis, der 5er-Serie, soll sich bitte umgehend mit der Polizei in Pfungstadt in Verbindung setzen. Gesucht wird weiterhin der Unfallverursacher, der mit seinem schwarzen VW Polo, ab Baujahr 2008, in Richtung A 5, flüchtete.

Alle Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Pfungstadt unter der 06157 / 95090 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen