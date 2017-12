Tiere der Bibel: Führung im Zoo Vivarium

Im Rahmen der „Darmstädter Exkursionen“ gibt es am Samstag (23. Dezember 2017) eine Tierpfleger-Führung zum Thema „Tiere der Bibel“ im Zoo Vivarium. Rund 130 Tierarten tauchen in der Bibel auf. Einige davon, wie Esel, Schafe, Schlangen und Füchse werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Führung von Zoopädagoge Frank Velte vorgestellt. Die Besucher erfahren außerdem, was die hebräischen Namen „Rebecca“, „Deborah“ oder „Simon“ bedeuten und was diese mit den Zoo-Tieren zu tun haben.

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Zooschule im Schnampelweg 5. Der Eintrittspreis beträgt 5,50 Euro pro Person. Um telefonische Anmeldung unter 06151/13 46 900 wird gebeten.