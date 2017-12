Verdächtige Person in Straßenbahn kontrolliert

Am Samstagnachmittag (16.12.2017) gegen 16:50 Uhr wurde von einem aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass an der Straßenbahnhaltestelle Frankenstein, in Darmstadt-Eberstadt, ein junger Mann steht, der unter seiner Jacke eine Pistole trägt. Noch vor dem Eintreffen der Streifen vor Ort, war die Person in die Straßenbahn in Richtung Darmstadt eingestiegen. Die Straßenbahn wurde daraufhin von der Polizei angehalten und die betreffende Person, bei der es sich um einen 19-jährigen Mann aus Eberstadt handelte, kontrolliert. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine sogenannte Softair-Waffe. Die Waffe wurde wegen Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit sichergestellt und der Mann nach der Kontrolle entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen