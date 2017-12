Kaminbrand in der Erbacher Straße – Brandgeruch zog weiträumig durch die Innenstadt

Am Freitagabend (15.12.17) wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Darmstadt um 19:02 Uhr über Notruf ein Kaminbrand in einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in der Erbacher Straße gemeldet. Von der Feuerwehr Darmstadt war ein gemeinsamer Löschzug von Berufsfeuerwehr und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt vor Ort. Der Brandrauch zog weiträumig durch die Innenstadt und war auch in einer angrenzenden Darmstädter Klinik wahrnehmbar. Nach Eintreffen des zuständigen Bezirksschornsteinfegers wurde der Kamin durch die eingesetzten Kräfte – teilweise unter Atemschutz – vom Brandgut befreit. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt stellte während des Einsatzes den Brandschutz im Stadtgebiet sicher. Durch die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Arheilgen wurde weiteres Sondermaterial an die Einsatzstelle verbracht.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt