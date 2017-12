Verdächtiges Päckchen erweist sich als harmlos

Ein verdächtiges Päckchen wurde der Polizei am Dienstagmittag (05.12.17) gegen 12.20 Uhr in der Bismarckstraße im Darmstädter Johannesviertel gemeldet. Die auf der Paketsendung vermerkte Adressatin war dort aber niemandem bekannt. Die Polizei sperrte das betroffene Gebiet im Bereich des Willy-Brandt-Platzes vorsorglich weiträumig ab. Behinderungen in der Innenstadt waren die Folge. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Gegen 13.00 Uhr konnte die Polizei aber wieder Entwarnung geben. Die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Das Päckchen erwies sich als harmlos und wurde, wie die polizeilichen Nachforschungen ergaben, vermutlich durch den Paketdienst an die falsche Adresse geliefert. Die Empfängerin konnte sich ihre Büchersendung anschließend beim 1. Polizeirevier abholen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen