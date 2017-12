HEAG mobilo berät zum neuen Fahrplan

Am 10. Dezember 2017 ist Fahrplanwechsel. Wer sich über das neue Angebot informieren möchte, dem bietet die HEAG mobilo am Samstag (2. Dezember 2017) im Kundenzentrum am Luisenplatz eine individuelle Beratung. Zwischen 9 und 13 Uhr beantwortet ein Serviceteam Fragen zu den neuen Fahrplänen und zu den neuen RMV-Tarifen, die ab 1. Januar 2018 gelten.

Alle Neuerungen zum Fahrplanwechsel finden Fahrgäste in Kürze auch auf der Internetseite der HEAG mobilo unter www.heagmobilo.de.