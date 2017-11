Pfungstadt: 32-Jähriger randaliert und greift Polizeistreife an

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am frühen Sonntagmorgen (26.11.17) in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 3 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Pfungstadt alarmiert, nachdem der Pfungstädter in der Bürgermeister-Land-Straße an einem Auto randaliert hatte. Der sichtlich alkoholisierte 32-Jährigte weigerte sich, sich gegenüber den eintreffenden Beamten auszuweisen. Im Zuge des Einsatzes schlug er sowohl der 26-jährigen Beamtin, als auch ihrem 21 Jahre alten Kollegen ins Gesicht. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der Mann konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Auf der Wache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen