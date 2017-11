Unbekannter Trio schlägt auf Mann und Frau ein

Drei bislang noch unbekannte Täter schlugen am frühen Samstagmorgen (25.11.) auf einen 58 Jahre alten Mann sowie eine 36-jährige Frau ein. Gegen 3.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen die beiden grundlos in der Kaupstraße angegriffen und mit Fäusten sowie Füßen traktiert. Der Mann und die Frau, die beide aus Darmstadt kommen, wurden leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Heinheimer Straße. Ein Täter war circa 16 bis 20 Jahre alt, hatte blonde Haare und blaue Augen. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover. Seine zwei Komplizen waren etwa gleichalt, konnten aber nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen