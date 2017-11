Streifenwagen beschmiert – Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (26.11.17) zwei Streifenwagen des 1. Polizeireviers beschmiert. Zwischen 23 Uhr am Samstag und 1.30 Uhr am Sonntag kritzelten die Kriminellen mit einem schwarzen Farbstift auf die beiden Einsatzfahrzeuge, die hinter dem Gebäude geparkt waren. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen