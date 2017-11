Klinikgucker-Tag am 29. November 2017

Der Zentrale Neubau des Klinikums Darmstadt in der Innenstadt wird Patienten und Mitarbeiter noch die nächsten Jahre begleiten; ein erster wichtiger Schritt ist aber so gut wie erreicht: Anfang Dezember 2017 geht der erste Bauabschnitt an der Bleichstraße in den Patientenbetrieb. Die Klinik für Neonatologie (für Neu- und Frühgeborene) und das Institut für Radioonkologie und Strahlentherapie mit zwei neuen topmodernen Linearbeschleunigern beziehen ihre endgültigen Orte. Alle anderen Bereiche und Abteilungen – die Kliniken für Neurologie und Neurointensivmedizin, Neurochirurgie, die Chirurgische Klinik I – Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie und die Chirurgische Ambulanz – ziehen dort nur vorübergehend ein, bis alle drei Bauabschnitte des Zentralen Neubaus 2020/21 fertig gestellt sind.

Gute Medizin in guter Architektur – das ist das Credo des Baukonzepts: Die Grundrisse sind von innen heraus in zahlreichen Workshops entstanden. Die Mitarbeitenden haben entscheidende Hinweise gegeben wie sich die Abläufe optimieren lassen und sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch intensivieren lässt.

Das Klinikum Darmstadt lädt alle Interessierten ein, sich vom neuen Klinikgebäude 1 am Mittwoch, den 29. November 2017 selbst ein Bild zu machen. Ab 15 Uhr startet alle 30 Minuten ein geführter Rundgang mit den Bau-Abteilungsleitern Franz Kraft und Stefan Lösch. Auf den Stationen stehen Ärzte und Pflegekräfte der Kliniken und Abteilungen bereit, die am 8. Dezember mit ihren Patientinnen und Patienten das neue Klinikgebäude an der Bleichstraße beziehen werden.

Treffpunkt für alle Rundgänge ist das Erdgeschoss im Gebäude 6, Medizinische Kliniken, Eingang Bleichstraße. Um 17 Uhr gibt es eine barrierefreie Führung, um 18.30 Uhr zum Abschluss eine Nachteulentour – hierfür werden Karten via facebook vergeben: www.facebook.com/klinikumdarmstadtde/

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH