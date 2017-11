Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum sechsten Stadtteilforum in Eberstadt ein

Nachdem beim fünften Stadtteilforum Eberstadt im Mai 2017 Mitwirkende von drei Thementischen ihre Überlegungen und Ideen zum Verkehr in Eberstadt, zur Planung des Klinikgeländes in Eberstadt und für eine bewegte Modaupromenade an den Magistrat übergeben haben, lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Kooperation mit dem Koordinationsteam interessierte Bürgerinnen und Bürger nun zum sechsten Stadtteilforum in Eberstadt am Freitag (17.11.17) von 18 Uhr bis 20 Uhr in die Aula der Gutenbergschule, Gabelsbergerstraße 4 bis 8 ein, um den Prozess fortzuführen und weiter das Gespräch zu suchen.

„Das Interesse der Eberstädterinnen und Eberstädter, den Stadtteil gemeinsam weiter zu entwickeln ist durchgehend hoch und viele Bürgerinnen und Bürger bringen sich hierfür ehrenamtlich ein. Es braucht diesen Raum für Austausch und Diskussion über Zukunftsthemen Eberstadts. Wichtig ist auch, dass es uns gelingt, im Dialog andere Perspektiven auf die Themen zu eröffnen. Dafür bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern beim nunmehr sechsten Stadteilforum in Eberstadt wieder die Gelegenheit“, erläutert Oberbürgermeister Jochen Partsch die Zielsetzung. „Viele Rückmeldungen kamen zur Vorstellung der Planungsentwürfe zur Umgestaltung der Heidelberger Landstraße. Deshalb wurde nach dem Stadtteilforum im Mai ein gut besuchter Werkstattabend durchgeführt, um den Planungsstand vertieft vorzustellen und auf dieser Basis konkrete Anregungen einzusammeln. Derzeit sind allerdings keine Mittel für die Umsetzung der Planung etatisiert. Unter Aspekten der derzeitigen Haushaltslage wird die Stadt aber einen Vorschlag machen, was mit dem Engagement der Eberstädterinnen und Eberstädter umgesetzt werden kann“, so Planungsdezernentin Barbara Boczek. „Über die erwähnten Punkte hinaus werden wir zu den Ideen, die im letzten Stadtteilforum an den Magistrat übergeben wurden, erste Rückmeldungen zum weiteren Umgang geben. Auch dafür ist das Stadtteilforum der richtige Ort“, erklären Oberbürgermeister Jochen Partsch und die Stadträtinnen Barbara Boczek und Barbara Akdeniz abschließend.

Beim sechsten Stadtteilforum geht es um erneute Rückmeldungen zu den übergebenen Ideen und Vorschlägen zu den Themen ‚Verkehr in der Ortsmitte Eberstadt‘, ‚Anforderungen an die Planung des Klinikgeländes Eberstadt‘ und ‚bewegte Modaupromenade‘ an den Magistrat. Außerdem gibt es in jedem Stadtteilforum die Tagesordnungspunkte ‚Neues aus Eberstadt‘ und ‚Fragen und Anregungen von Eberstädter Bürgerinnen und Bürgern‘, bei denen sich alle einbringen können.

Zum 6. Stadtteilforum sind alle Bürgerinnen und Bürger Eberstadts, Vereine, Institutionen und Stadtverordnete herzlich eingeladen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt