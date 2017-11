14. Bundesweiter Vorlesetag

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Vorlesetag am 17. November 2017. Vierzehn Lesungen werden von der Stadt Darmstadt organisiert.

In nicht-öffentlichen Lesungen engagieren sich: Stadträtin Rita Beller in der Kindertagesstätte „Wurzel“. Die Kindertagesstätte „Am See“ beteiligt sich mit eigenen Vorlesepaten, auf Stadträtin Iris Behr dürfen sich gleich zwei Kindertagesstätten freuen, sie liest in der Kita Thomasstraße und in der ASB Kita Schlesierstraße. Stadträtin Doris Fröhlich geht für eine Lesestunde in den Glockenturm in Eberstadt, wo die Kinder des Naturkindergartens auf sie warten. Bunt wird es mit dem Kulturreferenten der Stadt Darmstadt; Prof. Dr. Ludger Hünnekens geht in die Villa Kunterbunt nach Arheilgen wo 4- bis 6-Jährige seinen Geschichten lauschen und ihn eine Stunde lang befragen dürfen. Stadtverordnete Anne Marquardt liest in der integrativen Kita St. Elisabeth. Im Literaturhaus Darmstadt wird es an diesem Tag turbulent. Ab 8.30 Uhr liest Oberbürgermeister Jochen Partsch Kindern, die aus der Kita „An der Nachtweide“ und aus der Kita „St. Fidelis“ ins städtische Literaturhaus kommen vor. Ebenfalls im Literaturhaus Darmstadt, ab 10 Uhr, warten Kinder der Kita „Regenbogenland“ auf eine Lesung mit der Stadtverordneten Dr. Anna Zdiara.

Die Grundschule Georg-August-Zinn-Schule organisiert einen internen Vorlesetag mit eigenen Vorlesepaten.

Bei öffentlichen Lesungen werden MdB Daniela Wagner um 10 Uhr in der Elly-Heuss-Knapp-Schule einer Grundschulgruppe aus einem ihrer Lieblingsbüchern vorlesen. Stadtverordneter Tim Huß liest um 10 Uhr in der Krabbelkiste der h_da (Schöfferstraße 8); Stadtverordneter Philip Krämer liest um 10.30 Uhr in der Kinderkrippe der TU Darmstadt (El-Lissitzky-Straße 7).

Sozialdezernentin Barbara Akdeniz liest eine Woche später, am 24. November, in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung in der Kindertagesstätte Rasp-Nuri-Haus.

Auf www.vorlesetag.de gibt es weitere Informationen zum Vorlesetag 2017.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt