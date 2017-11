Führung über den Alten Friedhof

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag (26. November 2017) um 11 Uhr eine Führung mit Holger Wagner auf dem Alten Friedhof an. Wagner wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern die unterschiedlichsten Gräber auf dem Alten Friedhof zeigen und ihnen den Wandel in der Grabmalkunst und -gestaltung näherbringen.

Treffpunkt für die rund zweistündige Führung ist am Eingang zum Alten Friedhof, Herdweg 107. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden. Um eine Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06151/13-2900 wird gebeten.