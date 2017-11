Haltestellen verschmiert – Jugendlicher festgenommen

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Streife des Zweiten Polizeireviers in den frühen Montagmorgenstunden (30.10.17) einen Farbschmierer festnehmen. Gegen 03.30 Uhr hatte der Zeuge die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass drei Jugendliche die Haltestelle Orangerie verschmieren. Wenige Minuten später konnte eine Streife drei Radfahrer in der Bessunger Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei einem 18-Jährigen Stifte und Aufkleber. Sowohl die Farbe der Stifte als auch identische Aufkleber konnten in der Folge nicht nur an der Haltestelle Orangerie sondern auch an weiteren Haltestellen bis hin zur Landskronstraße festgestellt werden. Gegen den 18-Jährigen wurde daraufhin Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der angerichtet Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000,- Euro. Inwieweit die Begleiter des jungen Mannes im Alter von 17 und 18 an den Taten beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen