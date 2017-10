Linien 5, 6, 7 und 8: Elektronische Anzeiger teilweise außer Betrieb

Von Montag (16.10.) an bis einschließlich Freitag (20.10.17) erneuert die HEAG mobilo am Willy-Brandt-Platz die Infrastruktur für die Datenversorgung ihrer elektronischen Fahrgastinformationsanzeiger.

Während der Bauarbeiten können die Anzeiger auf der Linie 5 an den Haltestellen „Messplatz“ bis „Kranichstein Bahnhof“ sowie auf den Linien 6, 7 und 8 an den Haltestellen „Im Fiedlersee“ bis „Dreieichweg“ nicht mit Daten versorgt werden und sind daher außer Betrieb. In der kostenlosen Fahrplan-App der HEAG mobilo werden die Echtzeitdaten auch während der Bauarbeiten angezeigt. Fahrgäste können zudem die Fahrplanaushänge an den Haltestellen nutzen.

Quelle: HEAG mobilo GmbH