Am Montag (16.10.) beginnen in der Rößlerstraße die Kanaluntersuchungen. Daher ist in der Rößlerstraße zwischen der Landwehrstraße und der Pallaswiesenstraße bedingt durch Fahrbahnverengungen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Untersuchungen dauern bis Freitag (17. November 2017).