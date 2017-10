Linien 6, 7, 8: Zwischen Luisenplatz und Arheilgen Busse statt Bahnen

Zwischen den Haltestellen „Luisenplatz“ und „Dreieichweg“ verkehren von Montag (9. Oktober) an bis Freitag (13. Oktober 2017) Busse statt Bahnen. Grund für den Ersatzverkehr sind Bauarbeiten der Firma Merck in der Frankfurter Straße.

Geänderte Haltepunkte am Luisenplatz

Mit der Umstellung ändern sich am Luisenplatz die Haltepunkte der Linien 6, 7 und 8. Die Ersatzbusse der Linie 8 Richtung Arheilgen halten an Platz 3 (Haltepunkt Linie 3 Richtung Hauptbahnhof).

Die Straßenbahnen Richtung Eberstadt und Alsbach fahren an Platz 6 (Haltepunkt Linien F und H Richtung Hauptbahnhof) ab.

Anders als gewohnt starten sowohl die Ersatzbusse als auch die Straßenbahnen der Linien 6, 7 und 8 an der Haltestelle Schloss, so dass mobilitätseingeschränkte Fahrgäste dort barrierefrei umsteigen können.

Haltestelle „Maulbeerallee“ entfällt

Die Haltestelle „Maulbeerallee“ entfällt. Die Haltestelle „Merck“ wird während der Bauarbeiten in beide Richtungen wenige Meter nach Norden verlegt. Alle anderen Haltestellen werden von den Ersatzbussen regulär angefahren.

Die Ersatzbusse der Linie 8 fahren alle zehn Minuten. Die Straßenbahnlinien 6,7 und 8 verkehren zwischen Luisenplatz und Alsbach regulär. Die Mitnahme von Fahrrädern sowie der Fahrkartenverkauf sind in den Ersatzbussen aus betrieblichen Gründen leider nicht möglich.

Fahrpläne und Infopersonal

Die Fahrpläne der Straßenbahnlinien 6, 7 und 8 sowie der Ersatzbusse der Linie 8 stehen auf www.heagmobilo.de zum Download bereit. Zusätzlich unterstützen Servicekräfte der HEAG mobilo Fahrgäste auf dem Luisenplatz am Montag (9.) und Dienstag (10.) beim Umstieg zwischen Bahnen und Ersatzbussen.

Download: Fahrplan der Linie 6 vom 9. bis 13. August 2017 (PDF, 73 KB), Fahrplan der Linien 7 und 8 sowie der Ersatzbusse der Linie 8 vom 9. bis 13. August 2017 (PDF, 434 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH