120 Jahre elektrisch: HEAG mobilo lädt ein zum Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür feiert die HEAG mobilo 120 Jahre Elektromobilität in Darmstadt; denn 1897 fuhr die erste Darmstädter „Elektrisch‘“ vom Darmstädter Böllenfalltor zu den ehemaligen alten Bahnhöfen am heutigen Steubenplatz. Doch wie sahen die ersten „Funkescheese“ der städtischen Straßenbahn aus und welche Rolle spielt das Thema Elektromobilität heute bei der HEAG mobilo?

Am 7. Oktober 2017 erhalten große und kleine Besucher auf dem Betriebshof Böllenfalltor des Darmstädter Mobilitätsdienstleisters und im Depot Kranichstein Einblicke in das Herzstück des Darmstädter Nahverkehrs. An beiden Orten gibt es von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie mit Führungen, Mitmach-Aktionen, Spaß und Unterhaltung.

Elektromobilität im Fokus

HEAG mobilo-Experten halten Kurzvorträge über aktuelle Entwicklungen im Nahverkehr und beantworten Fragen rund um Fahrzeuge, Infrastruktur und die Zukunft des Nahverkehrs. Dabei spielt das Thema Elektromobilität eine entscheidende Rolle: an verschiedenen Stationen erfahren die Besucher mehr zu dem Engagement der HEAG mobilo in Sachen E-Antrieb, auch ein Elektrobus ist vor Ort.

Bei Sonderfahrten mit Straßenbahnen aus unserer Flotte – von unserer ältesten Straßenbahn, dem Wagen 57, bis zum jüngsten Fahrzeug – kommen Straßenbahnfans auf ihre Kosten.

An Infoständen und bei fachkundigen Führungen durch die Bus- und Straßenbahnwerkstätten gibt es Informationen aus erster Hand. Eine Live-Übertragung aus der Leitstelle des Verkehrskonzerns gewährt Einblick in die Arbeit der Disponenten und in die komplexe Welt der Verkehrssteuerung.

Fahrsimulator und Lilien-Autogrammstunde

Wer schon immer einmal Bus fahren wollte, hat an dem Tag an einem Fahrsimulator Gelegenheit dazu. Außerdem können die Besucher bei einer Autogrammstunde mit den Lilien prominente Spieler des SV98 hautnah erleben und einen Blick in den Mannschaftsbus des Traditionsvereins werfen.

Auf die Kinder warten darüber hinaus vielfältige Attraktionen wie ein Eisenbahnerlebnistunnel, die Hüpfburg „Happy Bus“, das Rotzfreche Spielmobil, Airbrush-Tattoos, eine Luftballonkünstlerin und vieles mehr. Für die Größeren gibt es eine Reaktionswand und einen Astronautentrainer, bei einer Fahrt mit dem Steiger in luftige Höhe hat man von oben einen Rundumblick über das Festgelände.

Für musikalische Unterhaltung sorgen Tobi Vorwerk, Strandakustik, Robert Collina und die Salomon C. Kerner Group. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken sowie verschiedene Food Trucks runden das Programm ab.

Programmhighlights im Depot Kranichstein

Auch im Depot Kranichstein ist für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt: Rund ein Dutzend historischer Oldtimerbahnen sind zu besichtigen. Die Ausstellung „Ich bin immer gern gefahren“ zeigt mit zahlreichen historischen Ton- und Bilddokumenten die Geschichte der Straßenbahnfahrer in Darmstadt auf. Außerdem zeigt die ARGE Historische HEAG-Fahrzeuge einen Film zur „Straßenbahnnostalgie in Darmstadt“ sowie verschiedene Modellbahnen. Es gibt deftige Eintöpfe, Kaffee und Kuchen sowie für die Kinder eine nostalgische Kindereisenbahn.

Kostenloser Shuttleservice

Die HEAG mobilo empfiehlt, für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Zudem bietet die Arge Historische HEAG-Fahrzeuge im Viertelstundentakt zwischen den Haltestellen „Kranichstein Bahnhof“ und „Böllenfalltor“ einen kostenfreien Pendelverkehr mit der Fahrzeugflotte von der ältesten betriebsfähigen „Elektrisch‘“, dem Wagen 57 aus dem Jahr 1928, bis zum modernen Triebwagen ST14, Baujahr 2007, an.

Parkplätze gibt es am Böllenfalltorstadion, am Depot Kranichstein sind die Parkmöglichkeiten eingeschränkt.

Eine Übersicht über das Programm zum Tag der offenen Tür bietet die HEAG mobilo auf ihrer Homepage www.heagmobilo.de/120-jahre-elektrisch. Dort ist in Kürze auch der Veranstaltungsflyer zu finden.

Quelle: HEAG mobilo GmbH