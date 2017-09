Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Bundestagswahlparty in die Centralstation

Wenn am Sonntag, 24. September 2017, in der Bundesrepublik Deutschland ein neuer Bundestag gewählt wird, ist auch die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Kooperation mit der Centralstation live dabei. Dort werden im Beisein von Vertretern aller Parteien ab 18 Uhr die Ergebnisse für die Stadt Darmstadt sowie die Städte und Gemeinden des Wahlkreises 186 auf der Großbildleinwand präsentiert. Die aus den Wahllokalen gemeldeten Ergebnisse werden am Abend direkt in die Centralstation übermittelt, für Zwischenstände ständig aktualisiert, und in Tabellen und Grafiken dargestellt. Durch den Abend führt der Fernsehmoderator Markus Philipp, der die anwesenden Politiker auf der Bühne zu den Ergebnissen befragen wird.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt