Zwei Führungen im Zoo Vivarium im September 2017

Der Zoo Vivarium bietet im September 2017 zwei Führungen an: Am Samstag (9.) informieren die Tierpflegerinnen und Tierpfleger des Vogelreviers über „Die Vögel im Zoo Vivarium“. Die Fütterung von Kolkrabe, Lori & Co. steht im Mittelpunkt. Thema sind aber auch biologische Besonderheiten der Vögel. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Zooschule im Schnampelweg 5.

Was machen die Tiere im Dunkeln? ist das Thema der Führung „Der Zoo Vivarium bei Nacht“. Schlafen Tiere überhaupt? Und wenn ja, wie? Wie verhalten sie sich in der Nacht? und ähnliche Fragen werden am Samstagabend (9.) während einer Abendführung bei Dämmerung und Dunkelheit im Zoo Vivarium beantwortet. Frank Velte, Zoopädagoge und Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Darmstadts Tiergarten, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Nachtleben der Tiere erläutern. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Zooeingang im Schnampelweg 5. Interessierte zahlen den normalen Eintrittspreis.

Zu beiden Veranstaltungen wird um telefonische Voranmeldung unter 06151 / 13 – 3391 gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt