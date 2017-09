Kleiderspenden für den 6. welcomeBazar

Der Kinderschutzbund Darmstadt und die Organisatorinnen bitten um Spenden für den welcomeBazar 2017.

Gesammelt werden saubere neue und neuwertige Kleidungsstücke für Damen, Herren, Kinder sowie Schuhe, Taschen, Modeschmuck und Accessoires.

Die Abgabestelle im Logistikzentrum Grigat und Neu in der Staudinger Straße 6, 64293 Darmstadt, ist in der Zeit vom 14. September bis zum 9. November 2017 jeweils dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Parkplätze sind vorhanden, der F-Bus hält in der Nähe.

Der Reinerlös des Spenden-Verkaufs am 18.11.17 im Welcome Hotel Darmstadt kommt dem Kinderschutzbund für sein Projekt „Kinder-Krankenpflegerinnen besuchen Familien“ zu.

Bei Vorbereitung und Durchführung des welcomeBazars, der unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jochen Partsch stattfindet, helfen wieder mehr als 80 Ehrenamtliche mit.

Infos unter www.welcomeBazar.de

Kontakt: info@ [at] welcomeBazar.de´‘

Telefon: 0151-53344513