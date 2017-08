Radfahrer bei Sturz verletzt – Autofahrer flüchtet

Ein 36 Jahre alter Radfahrer kam am Dienstagabend (29.08.17) gegen 20.20 Uhr in Eberstadt in der Heidelberger Landstraße, in Höhe Oberstraße, aufgrund eines plötzlich vor ihm einbiegenden Fahrzeugs zu Fall. Der 36-Jährige wurde bei dem Sturz nicht unerheblich verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des dunklen Pkw-Kombi mit DA-Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen