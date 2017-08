Das Hessische Landesmuseum Darmstadt lädt am Samstag, den 23. September 2017, von 19.00 bis 0.00 Uhr zur »Museumsnacht der Kometen und Sterne« anlässlich der aktuellen Ausstellung »ROSETTA – Europas Kometenjäger « ein.

Ab Freitag, dem 1. September 2017, beginnt der Vorverkauf. Zu erwerben sind die Tickets an den Kassen des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.

Die Höhepunkte des Abends sind der Auftritt des ESOC-Chorus sowie die poetischen Beiträge »Space Poems«, die vom Krone-Slam-Team präsentiert werden. »Expanding Jazz«…meets Soul & Vocals mit Thomas Langer (Gitarre), Annika Klar (Gesang), Oli Rubow (Drums), Christian Kappe (Trompete), Robert Oursin (Bass) sorgen für einen stimmungsvollen Ausklang der Museumsnacht.

Eintritt:

6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Kartenvorverkauf an den Museumskassen oder am Veranstaltungstag an der Abendkasse