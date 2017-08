Gartenhütten brennen

Am Montag (28.08.17) wurde die Feuerwehr Darmstadt um 05.38 Uhr zu einem Brand mehrerer Gartenhütten am Martin-Luther-King-Ring alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen vier zusammenstehende Gartenhütten im Vollbrand. Aufgrund der Lage der Hütten in dem Kleingartenverein musste eine Löschwasserversorgung über eine längere Wegstrecke aufgebaut werden. Während den Löschmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr, die von den Kräften der Feuerwehr Innenstadt unterstützt wurden, mussten mehrere Gasflaschen aus den Brandobjekten geborgen und gekühlt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Besitzerin einer der Gartenhütten, die an die Einsatzstelle kam, erlitt einen Schock und wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst kurzzeitig betreut. Zur Schadenhöhe können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlung der Brandursache wurde nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Quelle & Bild: Feuerwehr Darmstadt