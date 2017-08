Vorlesestunden im September in der Stadtbibliothek

Geschichten von großen und kleinen Tieren werden an drei Samstagen im September 2017 (02., 16. und 30.) immer um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 vorgelesen. Am Samstag (09.) steht wieder einmal Kamishibai, das japanische Erzähltheater, mit den beiden Märchen „Die drei kleinen Schweinchen“ und „Das hässliche Entlein“ auf dem Programm. Eine spanisch-deutsche Vorlesestunde mit dem Bilderbuch „Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee“ – „El pez Arcoiris descubre el fondo del mar“ gibt es am 23. September. Die Geschichte wird abwechselnd in deutscher und spanischer Sprache vorgelesen. Unsere Vorlesepaten lesen für Kinder ab vier Jahren vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt