Wenn Vergesslichkeit zunimmt Hilfe bei Demenz – Informationsveranstaltung des DRK-Tageszentrums Arheilgen

Die Zahl der Demenzerkrankungen nimmt weiter zu. Ganz plötzlich, aber auch schleichend kann es gehen, dass der Partner oder ein Elternteil vergesslich wird. Sie wissen nicht mehr, wo sie Dinge hingelegt haben, verlaufen sich oder versäumen ständig Termine. Oft sind Familien und Angehörige in der Situation ratlos, wie sie mit der Erkrankung umgehen sollen. Sie benötigen Unterstützung und Begleitung.

Wie sich der Alltag mit Demenz gestalten lässt, darüber informiert das DRK-Tageszentrum Arheilgen am Montag, den 21.08.2017, um 18 Uhr, in die Wechslerstraße 3. Die Informationsveranstaltung gibt Interessierten und Angehörigen betroffener Familien einen kurzen Einblick in das vielschichtige Krankheitsbild der Demenz und einen Überblick in die verschiedenen Angebote für Menschen mit Demenz und deren Familien in Darmstadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Katharina Müller, Telefon: 06151-3606660.