Erstklässler-Führungen im Zoo Vivarium Darmstadt

Tierkinder müssen zwar nicht in die Schule gehen – die Regeln für das Leben und Überleben müssen sie trotzdem lernen. Um Schulanfängerinnen und -anfängern den Eintritt in die neue Lebensphase „Schule“ zu erleichtern, bietet der Zoo Vivarium am Mittwoch (16.08.) und Freitag (18.08.17), jeweils ab 14 Uhr eine Führung zum Thema „Wie Tiere lernen“ an.

Die Führungen dauern jeweils 45 Minuten. Der Eintritt ist für Darmstädter Schulanfängerinnen und -anfänger frei. Begleitpersonen zahlen den normalen Eintritt. Um telefonische Anmeldung unter 06151 / 13-3391 wird gebeten.Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt