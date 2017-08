Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Am Dienstagvormittag (08.08.2017) hat die Polizei in einem Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße in Darmstadt zwei Leichen gefunden. Besorgte Anwohner hatten sich am Morgen bei der Polizei gemeldet, da sie ein benachbartes ältere Ehepaar längere Zeit nicht gesehen haben. Nachdem die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, fanden sie die beiden Leichen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Toten um das im Haus lebende Ehepaar handelt. Wie die 92-jährige Frau und ihr 90-jähriger Mann ums Leben kamen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise, dass Dritte an der Tat beteiligt waren, haben sich bislang nicht ergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen