Mehrere Mülltonnenbrände in Kranichstein

Zu gleich mehreren Mülltonnenbränden kam es am frühen Sonntagmorgen (30.07.2017) in Kranichstein. Gegen 05.55 Uhr hatte ein Müllcontainer sowie eine danebenstehende Mülltonne in der Jägertorstraße gebrannt. Durch das Feuer wurde auch ein hölzerner Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Eine halbe Stunde später brannte in der Bartningstraße ebenfalls ein Müllcontainer. Durch den Brand wurden insgesamt fünf weitere Mülltonnen sowie die Überdachung eines Abstellplatzes beschädigt. Kurze Zeit später wurden zwei weitere brennende Mülltonnen in der Eselbornstraße sowie der Theodor-Reh-Straße gemeldet. In allen Fällen konnte die Berufsfeuerwehr Darmstadt das Feuer schnell löschen. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000,- Euro geschätzt. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Verursachern blieb bislang ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen