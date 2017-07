SV 98: Traumstart in Liga 2

Der perfekte Auftakt in die Zweitliga-Saison: Die Lilien haben ihr Heimspiel gegen Greuther Fürth am Samstagnachmittag (29.07.17) mit 1:0 (0:0) gewonnen. Am Ende standen für den SV Darmstadt 98 nicht nur die ersten drei Heimpunkte zu Buche, die Südhessen übten beim Erfolg auch viel Dominanz und Druck aus. Sulu (56.) belohnte die Hausherren für ihren starken Auftritt. Zum ausführlichen Spielbericht…