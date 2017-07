20 Jahre Wissenschaftsstadt Darmstadt: Jubiläums-Schlüsselanhänger im Bürgerinformationszentrum erhältlich

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum für die Vergabe des Titels „Wissenschaftsstadt“ durch das Land Hessen am 13. August 1997. Mit einem eigens dafür gestalteten Logo und zahlreichen Veranstaltungen macht die Wissenschaftsstadt darauf aufmerksam. In diesem Rahmen ist auch ein Schlüsselanhänger mit dem Logo „20 Jahre Wissenschaftsstadt“ und dem Hochzeitsturm im 3D-Format erschienen. Dieser kann ab sofort zum Preis von 5 Euro im Bürgerinformationszentrum (BIZ), Luisenplatz 5a, montags bis donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr erworben werden.

Mehr Infos zu 20 Jahre Wissenschaftsstadt gibt es unter: http://liup.de/20WiDA