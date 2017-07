Ausbau Wärmenetz in Darmstadt geht weiter

Es gibt einen weiteren Bauabschnitt für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Von Montag (31.7.) an bis voraussichtlich Ende August 2017 wird in der Julius-Reiber-Straße die neue Wärmeleitung gelegt. Dafür muss die Julius-Reiber-Straße zwischen der Sieboldstraße und der Wilhelm-Leuschner-Straße für den Verkehr gesperrt werden. Die Zufahrt für die Anwohner ist gewährleistet. Auch der Fußweg zur Elenorenschule ist frei zugänglich.