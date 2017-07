Pflanzen der Saison und deren Verarbeitungsmöglichkeiten

Am Samstag (29. Juli 2017) gibt es um 11 Uhr Stadtwandeln zum Thema „Wildkräuter in Kranichstein“.

Der Rundgang informiert über essbare Pflanzen der Saison und Verarbeitungsmöglichkeiten. Außerdem weisen wir auf derzeitige Probleme hin, Essbares auch in der Stadt zu nutzen und geben Tipps, wie ihr auch euren Balkon nutzen könnt.

Während des Rundgangs können Pflanzen entdeckt und Ideen entwickelt werden, wie Städte und Lebensweisen in Zukunft mehr zur lokalen Ernährung beitragen können.

Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße.

Stadtwandeln führt dich zu spannenden Projekten, in denen sich städtisches Leben neu erfindet. Wer stadtwandelt, biegt von den gewohnten Wegen ab und entdeckt lebendige Orte des Übergangs. Diese Führung ist der erste Teil der Reihe „Stadtwandeln im Herbst“. Veranstalter: TransitionTown-Initiative Darmstadt und Initiative Essbares Darmstadt. Eintritt frei, Spende erbeten.

http://transition-darmstadt.de/projekte/stadtwandeln/ – http://www.stadtwandeln.de