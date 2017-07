Mission Leben sucht 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Für die Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sucht die Jugendhilfe Südhessen der Mission Leben mehrere Wohnungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Wohnungen sollten über 3 bis 4 Zimmer verfügen und im günstigsten Fall eine größere Küche haben, die als Esszimmer genutzt werden kann. Eine regelmäßige und pünktliche Mietzahlung ist gewährleistet.

Seit rund zwei Jahren betreut das gemeinnützige Unternehmen Mission Leben Jugendliche, die ohne ihre Eltern nach Deutschland kommen. Sie leben in kleinen Wohngemeinschaften im Kreisgebiet. Mitarbeitende der Mission Leben betreuen und unterstützen sie dabei, in Deutschland selbstständig zu leben. „Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut“, betont Joachim Beck, der die Jugendhilfe Südhessen leitet. „Wir würden uns freuen, aufgeschlossene Vermieter zu finden, die den Jugendlichen eine Chance zur Integration in Deutschland geben wollen.“ Wer Fragen hat oder eine Wohnung anbieten kann, wendet sich am besten direkt an ihn: Telefon 0 61 03 -37 25 81 01 oder E-Mail: j.beck [at] mission-leben.de.

Mission Leben auf einen Blick

Das diakonische und gemeinnützige Unternehmen Mission Leben bietet Menschen Unterstützung an, die aufgrund von Alter, Behinderung oder von sozialen Notlagen Hilfe benötigen. Außerdem betreuen wir Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen sowie minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Unsere Angebote, deren Ursprünge auf die Innere Mission von 1849 zurückgehen, haben zum Ziel, ihnen allen ein Leben in größtmöglicher Selbstbestimmung, Geborgenheit und Würde zu ermöglichen.

In über 40 sozialen Einrichtungen in Hessen und Rheinland-Pfalz erhalten im Jahr rund 6.500 Menschen Unterstützung. In unserer Akademie für Pflege- und Sozialberufe erlernen jährlich rund 1.000 Menschen einen sozialen Beruf oder bilden sich weiter.

Mission Leben ist ein Unternehmen der Stiftung Innere Mission Darmstadt. Beide sind der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet und Mitglieder im Diakonischen Werk.