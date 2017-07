Bürgerschoppen: Flohmarkt mit Kinder- und Familienfest

Zum bereits 28sten Mal richtet der Bezirksverein Martinsviertel (BVM) den Flohmarkt im Bürgerpark und den Bürgerschoppen an der BVM-Grillhütte aus. In diesem Jahr wieder am gewohnten ersten Wochenende im August – genau am Freitag, 04. und Samstag, 05. August 2017.

Am Freitagnachmittag um 16 Uhr darf der Verkauf an den Tischen des vielleicht „schönsten Flohmarkts Darmstadts“ beginnen. Einer Anmeldung bedarf es nicht – einfach kommen und mitmachen…

Um 18 Uhr wird dann an der Grilhütte das Bier angezapft und die Band „Pina Colada“, die bereits am Kerbemontag letzten Jahres viele Freunde befunden hat, rockt den Abend. Ilona Böhms Hamel-Zelt-Crew sorgt für Essen und Getränke.Der BVM für alkoholisch vergorenen und veredelten Traubensäfte.

Neu in diesem Jahr ist das Kinder- & Familienfest am Samstagmittag. Um 14 Uhr lockt das Kuchenbuffet, Kinder- & Jugendgruppen auf dem Viertel stellen sich vor. Eine Hüpfburg sorgt für ebenso für Kurzweil wie Kinderschminken und Spiele. Um 15 Uhr endet der Flohmarkt. Die musikalische Abendgestaltung obliegt ab 19 Uhr der BVM-Hausband Springflute und es darf bis zur Tageswende getanzt werden.