24. Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt

Humorvolle Artistik, skurriles Objekttheater, perfekte Partnerakrobatik und improvisiertes Durcheinander. Vom 2. – 5.8.2017 zeigt die 24. Auflage des Just for Fun Straßentheaterfestivals Darmstadt neun Straßentheater-Produktionen aus sieben Ländern auf Darmstadts Straßen und Plätze.

Die künstlerischen Leiter Iris Daßler und Rainer Bauer haben wieder ein hochkarätige Programm zusammengestellt. Am Mi. 2.8.17 eröffnet die französische Artstistengruppe „Five Foot Fingers“ das Festival mit einem turbulenten Open-Air-Zirkus-Theater auf dem Aktivspielplatz Herrngarten. An den weiteren Tagen präsentieren sich Künstler aus der Schweiz, Dänemark, Finnland, Irland, Spanien und Deutschland. Alle Veranstaltungen sind frei zugänglich.

Seit 1994 findet das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt in den Sommermonaten auf Darmstadts Straßen und Plätzen statt. In den letzten Jahren präsentierten insgesamt 200 Künstler bzw. Künstlergruppen aus über 25 Ländern außergewöhnliche Produktionen der internationalen Straßentheater-Szene. Jährlich besuchen bis zu 5.000 Zuschauer das mehrtägige Festival.

Das Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt spiegelt die Vielseitigkeit der internationalen Straßentheater-Szene wieder. In den letzten Jahren hat sich das Just for Fun Straßentheaterfestival dahin entwickelt, neue kreative Spielräume zu schaffen. Ein Inhaltlicher Schwerpunkt sind Produktionen des zeitgenössischen Zirkus. Der neue französische Zirkus (Nouveau Cirque) zeichnet sich durch poetisch theatrale Inszenierungen aus, die ein hohes artistisches Können voraussetzen. Bei Solokünstlern oder Duos sind neben artistischen Elementen auch Clownerie, Tanz oder Performance, aber auch Masken und Objekttheater enthalten.

Mittwoch, 02.08.2017, 20.30 Uhr – Aktivspielplatz Herrngarten

Eröffnungsveranstaltung

Five Foot Fingers (Frankreich) – Cirque Nouveau

Donnertag, 03.08.2017, 20.30 Uhr – Riegerplatz

This Maag (Schweiz) – Streetcomedy

Mosaique (Dänemark/D) – Feuertheater

Freitag, 04.08.2017, 20.30 Uhr – Johannesplatz

Die Maiers (D) – Comedyartistik

El Retrete de Dorian Gray (Spanien) – Objekttheater

Samstag, 05.08.2017, 12.00-17.00 Uhr – Innenstadt

Lotta & Stina (Finnland) – Rola Bola Artistik

Shiva Grings (Irland) – Straßenperformance

El Retrete de Dorian Gray (Spanien) – Objekttheater

Malte Strunk (D) – Jonglage

Inka Arlt (D) – mobile Aktion

Samstag, 05.08.2017 20.30 Uhr – Marktplatz

Just for Fun – Abschlussveranstaltung

mit KünstlerInnen des Samstagsprogramms und den Meiers

Quelle & Bild: Kw8